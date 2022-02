Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirnsulubach B 41 (ots)

Am Donnerstag den 03.02.2022 kam es gegen 07:00 Uhr auf der B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Kurz vor der Anschlussstelle Kirn-Sulzbach am Ende der dortigen zweispurigen Fahrbahn stieß der LKW mit dem PKW zusammen. Der PKW wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Der LKW-Fahrer hielt vor Ort noch kurz an, entfernte sich im Anschluss jedoch unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise zum flüchtigen LKW.

