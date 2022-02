Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bärenbach (ots)

Am 02.02.22, gegen 09.00h befuhr ein schwarzer Pkw die Dorfwiesenstraße in der Ortslage Bärenbach. Er wollte vermutlich von dieser in die Hauptstraße einbiegen. Dabei beschädigte der Pkw die Hausecke des Anwesens Dorfwiesenstraße 1. An diesem entstand Sachschaden. Der Verursacher verlies die Unfallstelle ohne die Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise bitte an die Polizei Kirn

