Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fußgängerin vom PKW erfasst

Kirn (ots)

Am Donnerstag, dem 20.01.2022 war eine 80-jährige Kirnerin beim Überqueren der Straße von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Gegen 11:40 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem BMW auf der Langgasse vom Steinweg in Richtung Altstadt unterwegs. An der Einmündung zur Mauergasse übersah der BMW-Fahrer beim Anfahren die Fahrbahn überquerende Fußgängerin. Beim anschließenden Zusammenstoß fiel die 80-Jährige zu Boden. Hierbei erlitt sie eine Verletzung an der Schulter und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am PKW entstand kein Schaden.

Der PKW-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung einem Strafverfahren stellen.

