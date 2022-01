Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichendiebstahl auf der Nahebrücke in Kirn

Kirn (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 15.01.2022 auf Sonntag, den 16.01.2022 wurde durch bislang unbekannte Täter an einem auf der Nahe-Überbauung vom Wörther Weg in Kirn kommend in Richtung Obersteiner Straße linksseitig abgestellten PKW das hintere amtliche Kennzeichen demontiert und entwendet.

Wer die Tat beobachtet hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell