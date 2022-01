Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirn, Bundesstraße 41 (ots)

Am Montag, den 10.01.2022 kam es gegen 17:17 Uhr auf der B41 in Höhe der Abfahrt Kirn/Obersteiner Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher, ein vermutlich dunkler PKW, fuhr in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Im Kurvenbereich kam er über die Fahrbahnmitte hinaus, sodass es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam und der Außenspiegel zu Bruch ging. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Da zum Unfallzeitpunkt Feierabendverkehr herrschte, erhofft die Polizei Kirn sich nun sachdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW.

