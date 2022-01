Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tierrettung geglückt

Kirn, Halmer Weg (ots)

Warum sollte es nur uns Menschen nach den Feiertagen so gehen? Offenbar hatte auch ein Reh ein wenig im Bauchbereich zugelegt, sodass es in der Nacht auf Dienstag gegen 2 Uhr im Halmer Weg zwischen den Holzbrettern eines Zauns stecken blieb. Ein Zeitungszusteller hatte die Polizei alarmiert, als er das verzweifelt kämpfende Reh entdeckte. Die eingesetzte Streifenbesatzung konnte das hilflose Tier schadlos aus seiner Lage befreien. Es sprang im Anschluss äußerlich unversehrt zurück in den Wald.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell