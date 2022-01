Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Brand in Bad Sobernheimer Tiefgarage; Zeugenhinweise gesucht!

Bad Sobernheim, Neugasse (ots)

Am 02.01.2022 gegen 18:30 Uhr kam es in der Tiefgarage von Bad Sobernheim zum Brand einer Kunststoffplane. Der Brand wurde via Notruf durch eine aufmerksame 46-jährige Bürgerin gemeldet. Durch die zeitnahe Meldung konnte die Feuerwehr von Bad Sobernheim den Brand innerhalb kürzester Zeit ablöschen.

In der Tiefgarage befindet sich derzeit eine Baustelle. Diese ist mittels Bauzaunelementen eingegrenzt. An den Elementen wiederum ist die besagte Plane als Sichtschutz befestigt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten vermutlich Jugendliche in der Garage mit Böllern hantiert. Hierbei wurde wahrscheinlich die Plane in Brand gesetzt. Durch die Unbekannten wurde mittels Feuerlöscher noch versucht den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang. Anschließend flohen die Täter durch den Marumpark. Dort entleerten sie den Feuerlöscher noch gegen den hölzernen Pavillon.

Bei einer durchgeführten Spurensuche konnten erste Ermittlungsansätze zu den Tätern gesichert werden.

Der entstandene Schaden dürfte, neben dem entwendeten Feuerlöscher, circa 50 Euro betragen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 - 1560 erbeten.

