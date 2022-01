Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichendiebstahl an vier Pkw und einem Anhänger; Zeugenhinweise gesucht!

Simmertal, Im Grund (Festplatz) (ots)

In der Silvesternacht kam es auf dem Festgelände der Ortsgemeinde Simmertal zu mehreren Kennzeichendiebstählen. An drei Pkw wurden jeweils die hinteren und an einem Pkw beide Kennzeichen entwendet. Zudem wurde noch das Kennzeichen eines Anhängers gestohlen. Ein Kennzeichen ist auf den Zulassungsbezirk Birkenfeld ausgegeben, die anderen auf Bad Kreuznach. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 - 1560 erbeten.

