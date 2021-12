Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wohnungsbrand - ohne Personenschaden -

Bad Sobernheim, Breitlerstraße (ots)

Am 26.12.2021 gegen 14:35 Uhr kam es in einem Gebäudekomplex der Breitlerstraße in Bad Sobernheim zu einem Wohnungsbrand. Alle gemeldeten Personen konnten das Anwesen glücklicherweise unverletzt verlassen. Da das Objekt unmittelbar gegenüber der FFW Bad Sobernheim liegt, konnte der Brand in Kürze unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Ausgebrochen war das Feuer im Spielzimmer einer zweigeschossigen Wohneinheit. Das Obergeschoss wurde durch den Brand vollends und das Erdgeschoss teilweise zerstört. Der Schaden dürfte bei mindestens 75.000EUR liegen. Die Feuerwehr war mit über 40 Kräften im Einsatz. Auch eine Rettungswagenbesatzung war vorsorglich vor Ort. Aufgrund der kurzen, aber dennoch starken Rauchentwicklung, wurden die angrenzenden Anwohner für die Dauer von einer Stunde angewiesen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Ursache aufnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell