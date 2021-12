Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Versuchtes Raubdelikt - ein Täter festgenommen

Bad Sobernheim (ots)

Nachdem es am Dienstag, 21.12.2021 zu einem versuchten Raubdelikt in Bad Sobernheim kam (Pressemeldung vom 21.12.2021 - 19:36 Uhr), konnte heute einer der beiden Täter ermittelt werden. Es handelte sich hierbei um den Träger des Schwerts. Der 17-jährige Jugendliche konnte im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen werden und wurde anschließend am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Dort räumte er die Tat ein. Durch die Richterin wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er wurde anschließend in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt verbracht. Die Ermittlungen bezüglich des zweiten Täters dauern an.

