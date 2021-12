Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrradfahrer fährt gegen geparkten PKW und flüchtet

Kirn (ots)

Am heutigen Mittwoch, 22.12.2021 gegen 10:30 Uhr befährt ein bisher unbekannter Fahrradfahrer den Lidl-Parkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn. Dabei stößt er aufgrund unbekannter Ursache gegen einen dortig geparkten PKW. Die Besitzerin des PKW spricht den Fahrradfahrer hier auf sein Fehlverhalten und das Verschulden eines Schadens an. Daraufhin flüchtet der Fahrradfahrer in unbekannte Richtung. Der flüchtige kann wie folgt beschrieben werden. Männlich, ca. 60 Jahre alt, Bart, Schwarze Wintermütze, trug eine Brille. Hinweise oder Zeugen des Verkehrsunfalles melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Kirn.

