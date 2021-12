Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tierischer Randalierer weckt Anwohner

Kirn, Gauskopfweg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.12.2021 meldete eine Kirner Bürgerin hiesiger Dienststelle eine "randalierende Wildsau" im Bereich des Gauskopfweges von Kirn. Das Tier habe mehrere Mülltonnen umgeworfen und labe sich jetzt am Müll der Anwohner. Weder durch hupen noch mit dem Sondersignal konnte das Wildschwein von seinem Festmahl abgehalten werden. Ein Anwohner schlug sodann mit einer Schaufel auf die Straße. Die Knallgeräusche vertrieben das Tier. Das Wildschwein lief jedoch nicht zurück in den angrenzenden Wald. Es zog weiter Richtung Innenstadt. Hier warf es hinter einer ortsansässigen Bäckerei erneut Mülltonnen um und fraß unentwegt weiter. Die eingesetzten Beamten konnten das Tier nun über die L183 treiben. Auf der Naheseite lief das Schwein dann in das dortige Gebüsch und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bis auf die Verschmutzungen mit Müll war kein Schaden entstanden.

