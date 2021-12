Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Versuchtes Raubdelikt - Zeugen gesucht

Staudernheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen ca. 16:00 Uhr befanden sich zwei Frauen (65 und 66 Jahre) beim Nordic Walking auf dem Radweg von Staudernheim nach Bad Sobernheim (nördlich der Nahe Richtung Barfußpfad), als sie von zwei ca. 14-jährigen männlichen Jugendlichen angegangen wurden. Einer davon zog ein antik aussehendes Schwert mit auffällig breiter Klinge und forderte von den beiden Frauen die Herausgabe von Bargeld bzw. einer mitgeführten Handtasche. Bei Annäherung eines Fahrradfahrers flüchteten die beiden Jungen ohne Beute zu Fuß in Richtung Staudernheim. Die beiden Jugendlichen waren gepflegt und modisch bekleidet. Der Träger des Schwerts hatte eine markante modische Frisur (mittelbraune, vorn lockige Haare mit Sidecut)und trug eine auffällig schwarz-weiß karierte Jacke, ähnlich einem sehr dicken Hemd. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

