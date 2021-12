Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW macht sich selbstständig

Merxheim, Unterm Schloß (ots)

Gegen 06:20 Uhr möchte heute Morgen eine 61-jährige Dame aus der VG Nahe-Glan ihre Fahrt am Ortseingang Merxheim aus Richtung Meddersheim kommend kurzzeitig unterbrechen, um die lichttechnischen Einrichtungen an ihrer PKW-Front bei laufendem Motor auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Hierzu steigt sie aus dem PKW aus, versäumt es aber offenbar, die Handbremse ausreichend stark genug anzuziehen. Aufgrund der Abschüssigkeit der Straße gerät ihr Fahrzeug sodann ins Rollen, touchiert ein Verkehrsschild, überfährt einen Zaun und kommt in einem Privatgrundstück zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer werden hierdurch glücklicherweise nicht beeinträchtigt. Nach Sicherstellung der zivilrechtlichen Schadensregulierung wurde die Unfallverursacherin vor Ort kostenpflichtig durch die aufnehmende Streifenbesatzung verwarnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell