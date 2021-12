Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Der Polizeiinspektion Kirn wurde am 17.12.2021 durch den Fahrer eines blauen Opel Astra mitgeteilt, dass dieser am Donnerstag den 16.12.2021 gegen 17:00 Uhr mit seinem rechten Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines in der Monzinger Straße Bad Sobernheim geparkten Fahrzeuges gefahren sei.

Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte der Schadenverursacher keine Angaben zum geschädigten Fahrzeug, dessen Kennzeichen und Art des Schadens machen.

Um den geschädigten Unfallgegner zu ermitteln, wird dieser -oder auch Zeugen- gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

