Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Kirn, Hedwigsgärten (ots)

Gegen kurz vor 13 Uhr muss heute in Kirn ein 26-jähriger Fahrzeugführer am "Zebrastreifen" anhalten, um einer Fußgängerin ordnungsgemäß die Straßenüberquerung zu ermöglichen. Der hinter ihm fahrende 21-jährige PKW-Fahrer bemerkt dies leider zu spät und fährt auf das haltende Fahrzeug auf. Der Aufprall ist so stark, dass sein PKW im Anschluss nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Verletzt wird bei dem Unfall niemand. Der 21-jährige Unfallverursacher aus der VG Kirn-Land wurde vor Ort verwarnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell