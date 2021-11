Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsüberwachung

Kirn/Martinstein (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde durch hiesige Dienststelle verstärkt Verkehrsüberwachung betrieben. Es konnten mehrere Gurtverstöße beobachtet und sanktioniert werden. Leider mussten auch vier Verkehrssünder festgestellt werden, die verbotswidrig ihr Mobiltelefon beim Fahren bedienten. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100,-EUR sowie ein Punkt. Im Rahmen zahlreicher weiterer Verkehrskontrollen mussten u.a. mangelhafte Ladungssicherung sowie Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung beanstandet werden.

