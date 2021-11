Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Auf Löhborn (ots)

Am heutigen Montag kam es in der Straße "Auf Löhborn" in Bad Sobernheim im Zeitraum 08:00-16:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten hierbei sämtliche Stockwerke, während die Bewohnerin außer Haus war. Zur Tatbeute können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um die Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen hinsichtlich Personen und/oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell