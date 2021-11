Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht, Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Dienstag, dem 16.11.2021 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr kam es in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 27-jährige Fahrerin hatte ihr Firmenfahrzeug am rechten Fahrbahn geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Anhand der Spurenlage beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Kirn erbittet Zeugenhinweise unter der 06752-156-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell