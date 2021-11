Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände, Zeugen gesucht!

Kirn, Binger Landstraße (ots)

Am 15.11.2021 gegen 18:12 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Binger Landstraße von Kirn zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Zum Unfallhergang bestehen allerdings unterschiedliche Angaben der Beteiligten. Sowohl der 48-jährige Toledo Fahrer, als auch der 28-jährige Leon Fahrer wiesen sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme gegenseitig die Schuld zu. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

