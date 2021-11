Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Dachstuhlbrand; Aufmerksamer Passant verhindert Schlimmeres

Kirn, Rechte Hahnenbachstraße (ots)

Am 15.11.2021 gegen 15:55 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant via Notruf eine Rauchentwicklung im Bereich einer Dachrinne eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr Kirn rückte unmittelbar mit 20 Kräften samt Drehleiter aus. Der sich entwickelnde Brandherd lag auch unmittelbar im Bereich der beschriebenen Dachrinne. Er konnte zügig abgelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Die ebenfalls eingetroffenen Retter wurden somit nicht benötigt. Letztendlich wurde das Innere des Wohnhauses nicht beschädigt. An der Außenseite des Gebäudes wurden das Gesims, circa ein Quadratmeter der Schiefereindeckung und einige Dachbalken beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 15.000EUR. Die Brandermittlungen bezüglich der Ursache dauern noch an. Derzeit steht ein Fahrlässigkeitsdelikt im Raum.

