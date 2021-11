Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wohnungseinbruch - Täter flüchten nach Kontakt mit der Wohnungseigentümerin

Kirn (ots)

Am Morgen des 11.11.2021 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße in Kirn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten durch ein bodenhohes Fenster im nicht einsehbaren, rückwärtigen Bereich des Hauses, durch Einschlagen und Schneiden der Fensterscheibe in das Wohnhaus und suchten gezielt nach Schmuck und Bargeld. Während der Tatausführung schlief die 90-jährige Bewohnerin des Hauses im Obergeschoss. Sie wurde jedoch wach und stellte in ihrem Schlafzimmer zwei Täter, eine Frau und einen Mann fest. Die 90-jährige Seniorin stellte die Täter zur Rede, woraufhin der männliche Täter auf die 90-jährige zuging und ihr mit der flachen Hand mehrere Schläge gegen den Kopf versetzte. Unmittelbar darauf verließen die Täter das Einfamilienhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie konnten Schmuck im Wert von etwa 2000,- EUR erbeuten. Die Seniorin blieb unverletzt. Sie konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Männlicher Täter: etwa 170 cm groß, schmale Statur, dunkle, kurze Haare mit südländischem Aussehen. Der Täter trug dunkle Kleidung, jedoch keine Kopf- oder Mundbedeckung.

Weibliche Täterin: etwa 170 cm groß, schmale Statur, dunkle, etwa schulterlange Haare. Auch die Täterin soll weder eine Mund- noch eine Kopfbedeckung getragen haben.

Sollten Hinweise zu den beschriebenen Tätern vorliegen oder Feststellungen von Anwohnern in der Umgebung getroffen worden sein, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Tataufklärung.

