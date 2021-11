Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in Jagdhütte

Staudernheim (ots)

Im Zeitraum vom Montag, 01.11.2021, 12:00 Uhr, - Mittwoch, 03.11.2021, 16:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in ein Jagdhaus in Staudernheim, Flurbezeichnung "Jungenwald", in eine Jagdhütte eingebrochen. Hierbei wurden mehrere Flaschen alkoholischer Getränke entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

