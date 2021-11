Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichenschilder abgerissen - Zeugen gesucht -

Bad Sobernheim (ots)

Am späten Samstagabend wurden in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 23:45 Uhr an einem in der Königsberger Straße geparkten Pkw Mazda beide Kennzeichenschilder aus den Halterungen gerissen. Eines davon wurde verbogen und unter den Scheibenwischer geklemmt, das andere wurde gänzlich entwendet. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

