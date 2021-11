Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrerflucht; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim (ots)

Am Freitagvormittag des 05.11.2021 kam es in der Zeit von 09:55 Uhr bis 11:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Felke-Centers (Kreuzstraße). Die 37-jährige Fahrerin eines VW Polo musste bei ihrer Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange ihres geparkten Fahrzeugs feststellen. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Verursacher beim Rückwärtsausparken den VW Polo touchiert und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am PKW der 37-Jährigen entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560.

