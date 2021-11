Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Spiegel abgefahren - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 15:25 Uhr an einem in der Staudernheimer Straße zwischen den beiden Einmündungen der Straße "Eselsrückerweg" geparkten schwarzen BMW von einem noch unbekannten vorbeifahrenden Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

