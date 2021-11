Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Senior fährt gegen Ampelmast

Kirn (ots)

Die Fahrt eines 82-jährigen PKW-Fahrers endete heute Morgen unsanft an einem Ampelmast. Der Mann hatte gegen kurz nach 9 Uhr beim Linksabbiegen aus der Bahnhofstraße in den Halmer Weg das Verhalten des vermeintlich nahenden, aber tatsächlich vorschriftsmäßig an der rot zeigenden Ampel haltenden Gegenverkehrs falsch gedeutet und befürchtet, dass es zu einem Frontalzusammenstoß kommen könnte. Aufgrund des Schrecks fuhr er mit seinem PKW gegen den Ampelmast. Dieser nahm Schaden, ebenso wie der PKW, der im Anschluss wegen einer vollständig zerstörten Front abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der PKW-Bergung kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Außerdem wird bei der Führerscheinbehörde angeregt, die Überprüfung hinsichtlich einer möglicherweise altersbedingt eingeschränkten Verkehrstauglichkeit vorzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell