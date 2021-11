Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Baustellendiebstahl

Bad Sobernheim (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 30.10.2021, 18:00 Uhr bis 02.11.2021, 08:00 Uhr durch ein gekipptes Fenster in eine Baustelle in der Bahnhofstraße ein. Dort entwendeten sie unter anderem mehrere, noch verpackte, Lampen und Leuchten sowie Mischbatterien für Waschbecken. Außerdem ein Fräsgerät für PVC Böden und einen Fliesenschneider. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise unter 06752 1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell