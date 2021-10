Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl an Riese Müller E-Bike; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Königsberger Straße (ots)

Zwischen dem 20.10.2021 und dem 22.10.2021 entwendete ein bis dato unbekannter Täter zwei Fahrräder aus einem unverschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Bad Sobernheim. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein Trekkingrad der Firma Villiger Silvretta mit geringem Restwert. Bei dem anderen handelt es sich allerdings um ein circa 4.500 Euro teures E-Bike der Firma Riese Müller in dunkel rot. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

