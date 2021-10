Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ortstafel entwendet - Hinweise erbeten

Odernheim am Glan (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag wurde das am Ortseingang in der Duchrother Straße befindliche Ortsschild entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

