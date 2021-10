Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an Pkw - Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden an einem in der Breslauer Straße geparkten schwarzen BMW 2 Reifen zerstochen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell