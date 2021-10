Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrzeug nach Verkehrsunfall in Dachlage im Straßengraben

K62, Kirschroth (ots)

Am 16.10.2021 gegen 12:15 Uhr meldete ein Ersthelfer einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K62. Eine 38-jährige VW-Fahrerin befuhr hierbei die K62 von Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Kirschroth. Kurz vor der Ortslage Kirschroth kam die Fahrerin infolge Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, wodurch sich ihr Fahrzeug einmal überschlug und letztendlich in Dachlage zum Liegen kam. Die 38-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell