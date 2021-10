Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichendiebstahl

Hennweiler (ots)

Zwischen dem 12. und 15.10.2021 wurde an einem Reisebus das hintere Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum vor dem Gebäude der freiwilligen Feuerwehr Hennweiler (Am Markt 2) abgestellt.

Die Polizeiinspektion Kirn bittet um Zeugenhinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell