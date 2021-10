Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bad Sobernheim (ots)

Am Abend des 14.10.2021 kam es in Bad Sobernheim gegen 21:50 Uhr in der Straße Münchwiesen zu einer Sachbeschädigung an einer verglasten Hauseingangstür. Zwei Jugendliche entfernten sich unmittelbar danach laut des geschädigten Hausbewohners sehr verdächtig von der Tatörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Kirn bittet um Zeugenhinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen, wie beispielsweise den beiden bislang unbekannten Jugendlichen.

