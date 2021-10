Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrerflucht auf Aldi-Parkplatz; Zeugenaufruf

Kirn (ots)

Am Mittwochabend des 13.10.2021 kam es gegen 19:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes in der Kallenfelser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen beschädigte ein dunkler BMW der 5er Reihe beim Einparken den Audi einer 38-jährigen Kirnerin. Daraufhin entfernte sich der Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern in unbekannte Richtung. Zwei Kunden war es noch gelungen, einen Teil des Kennzeichens abzulesen. Am PKW der 38-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

