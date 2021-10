Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geschwindigkeitskontrollen

Monzingen (ots)

Am heutigen frühen Abend führte die Polizeiinspektion Kirn an der Bundesstraße 41 in der Gemarkung Kirn eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden 11 Verstöße festgestellt. In rund der Hälfte der Fälle musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. In einem Fall kam es zu einem Fahrverbot. Bei erlaubten 100km/h fuhr der "Spitzenreiter" 50 km/h zu schnell.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell