Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW landet in Leitplanke

B41, Bad Sobernheim-Steinhardt (ots)

Gegen 10:25 Uhr befuhr heute eine 30-jährige Dame aus dem Kreis Mainz-Bingen mit ihrem PKW die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. In Höhe der Ortslage Steinhardt kam die Fahrerin leicht nach rechts von der Fahrbahn in den dortigen Grünstreifen ab. Durch das zu starke Gegenlenken schlug sie in der Folge mit ihrem PKW in die Mittelleitplanke ein und drehte sich um 180 Grad. Die alleine im Fahrzeug befindliche Frau blieb glücklicherweise unverletzt; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten der Straßenmeisterei musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Die Unfallverursacherin wurde vor Ort kostenpflichtig verwarnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell