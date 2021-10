Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an mehreren Schaufensterscheiben in der Fußgängerzone von Bad Sobernheim; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Großstraße (ots)

In der Nacht vom 03.10.2021 auf den 04.10.2021 wurden von einem bislang unbekannten Täter drei Schaufensterscheiben in der Fußgängerzone von Bad Sobernheim beschädigt. Den geschädigten Einzelhändlern entstand so jeweils ein Sachschaden von mindestens 5000EUR. Bei einer durchgeführten Spurensuche konnte ein vermeintliches Tatmittel, ein Stein, aufgefunden und spurenschonend sichergestellt werden. Der Stein wird einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt werden. Eine weitere Auswertung der Spurenlage steht noch aus. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

