Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nachtragsmeldung zu 4526540 (Zeugenaufruf nach Vekehrsunfallflucht)

Oberhausen bei Kirn (ots)

Nur dank mehreren sachdienlichen Zeugenhinweisen als Reaktion auf die veröffentlichte Pressemitteilung konnte die Verkehrsunfallflucht in Oberhausen bei Kirn bereits einen Tag danach durch hiesige Dienststelle zweifelsfrei aufgeklärt werden. Der LKW-Fahrer gab in einer ersten Befragung an, dass er den Schaden an seinem Fahrzeugheck erst bei Fahrtende in Köln bemerkt hätte und somit eine potenzielle Unfallörtlichkeit nicht mehr nachvollziehen konnte.

Ursprungsmeldung 29.09.2021:

Oberhausen bei Kirn, Rottmannstraße - Im Zeitraum 07:00-07:30 Uhr kam es heute in der Rottmannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Wenden/Rangieren stieß ein weißer LKW ohne Aufschrift mit aufgeladenem Kühlaggregat (Kastenaufbau) gegen eine Mauer/ Gartenzaun und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte man sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden beim Eigentümer oder der Polizei zu melden. Zur Aufklärung des Vorfalls ist die Polizei auf Hinweise zu dem LKW, dessen Kennzeichen und/oder Insassen angewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell