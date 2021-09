Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bruschied (ots)

Am Donnerstag wurde zwischen ca. 14:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Bruschied der Mast einer Straßenlaterne beim Rangieren durch ein noch unbekanntes Fahrzeug umgeknickt. Der Höhe der Anstoßstelle nach müsste es sich um ein größeres Fahrzeug (Lkw, Zugmaschine o. ä.) handeln. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell