Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall bei Überholmanöver

Hennweiler (ots)

Am 28.09.2021 gegen 16:30 Uhr wollte ein 72-jähriger PKW Fahrer von der K5 in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Ein nachfolgender 81-jähriger PKW-Fahrer wollte den vorausfahrenden in diesem Moment überholen, wobei es zur Kollision der beiden PKW kam. Es entstand lediglich Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

