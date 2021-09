Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW zerkratzt

Kirn (ots)

In der Josef-Görres-Straße in Kirn wurde innerhalb der letzten drei Wochen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW mehrfach im Bereich der Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise unter 06752 1560.

