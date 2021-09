Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Parkplatzunfall - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am 27.09.2021 zwischen 09:15 und 09:40 Uhr parkte ein weißer PKW auf dem Gelände des Rewe Marktes in Kirn. In diesem Zeitraum streifte ein blaues Fahrzeug, beim Ein- oder Ausparken, die Heckschürze des geparkten Fahrzeuges und beschädigte diese leicht. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell