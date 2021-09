Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auseinandersetzung in der Mauergasse

Kirn (ots)

Am 26.09.2021 gegen 00:15 Uhr kam es in der Mauergasse in Kirn zu Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten. Dabei schlug ein 18-jähriger dem Geschädigten mit einem stockähnlichen Gegenstand auf den Kopf, wobei dieser leicht verletzt wurde. Die Polizei Kirn sucht weitere Zeugen des Vorfalles und bittet diese sich unter 06752 1560 zu melden.

