Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am 24.09.21 gegen 23:10 Uhr kam es am Bahnhof in Bad Sobernheim zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Ein junger Mann habe zuvor dort wartende Frauen belästigt und ist dann mit deren Begleitern in Streit geraten. Hierbei kam es zu einem Handgemenge wobei der junge Mann eine Verletzung im Gesicht davontrug. Anschließend entfernten sich alle Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise unter der Tel.: 06753 1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell