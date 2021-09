Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl des Ortsschildes; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun (ots)

In dem Zeitraum vom 30.08.2021 bis 10.09.09.2021 wurde das Ortsschild im Ortsteil Hochstädten am Ortsausgang der K 9 in Richtung Martinstein von Unbekanntem Täter entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752 - 1560 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell