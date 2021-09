Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Sichtschutzzaun

Martinstein (ots)

Im Zeitraum vom 10.09.21, 20.00h bis zum 11.09.21, 08:00h wird ein Sichtschutz am Anwesen Hauptstraße 45 in Martinstein durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

