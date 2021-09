Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Kirn (ots)

Am 10.09.2021 gegen 14:24 Uhr kam es auf der Bundesstraße 41, Anschlussstelle Kirn-Sulzbach zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 60 Jahre alte Fahrer eines Kranfahrzeuges (Lkw) auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Kreuznach aufzufahren und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 39jährigen Frau aus Herrstein, welche mit ihrem Auto die durchgehende Fahrbahn in Richtung Idar-Oberstein befuhr. Die Fahrerin kollidierte mit dem querenden Mobilkran. Mit ihr im Fahrzeug befand sich ein Kleinkind, welches durch den Unfall jedoch nicht verletzt wurde. Die Fahrerin selbst stand anschließend unter Schock und klagte über Schmerzen in der Brust. Sie und Ihr Kind wurden daher zur weiteren Untersuchung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000,- Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer von zirka 30 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell