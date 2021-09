Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten -Korrektur-

Winterburg (ots)

Am Freitag, 10.09.2021 gegen 06:30 Uhr befuhren ein 60-jähriger und ein 25-jähriger PKW Fahrer die L108 hintereinander in Richtung Winterburg. Der 60-jährige wollte den vorausfahrenden PKW überholen, als dieser jedoch nach links in Richtung Rehbach abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab nachdem sie seitlich miteinander kollidierten. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Der 25-jährige PKW Fahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell