Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall mit verletztem Kind

Simmertal (ots)

Am 04.09.2021 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW Fahrer die Straße "Banzel" in Richtung Seesbach. Auf Höhe der Hausnummer 35 wollte ein 8-jähriger Junge die Fahrbahn überqueren, befand sich jedoch, verdeckt für dem PKW Fahrer, hinter einem am Fahrbahnrand parkenden Transporter. Das Kind lief auf die Fahrbahn und streifte entlang der Fahrerseite des PKW, wobei es sich am Bein verletzte und vom eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

